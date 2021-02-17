В Воронеже бизнесмен заработал на обещаниях сделать деревянные лестницы 600 тысяч рублей

В Советский районный суд направили уголовное дело 41-летнего индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, в сентябре 2019 года бизнесмен обещал заказчикам сделать деревянные лестницы. Причем, чтобы создать доверие к себе, показывал липовые бумажки, в которых прежние клиенты якобы благодарили его за отличную работу.

На самом деле у предпринимателя накопилось много долгов, и он намеревался просто взять деньги, а никаких лестниц не делать. Так он обманул пятерых заказчиков, с которых взял более 600 тысяч рублей.

Бизнесмену-обманщику грозит по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» до пяти лет лишения свободы.