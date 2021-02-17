В Воронежской области дошло до суда дело краснодарца, пойманного с кучей фальшивых 5-тысячных купюр

Суда житель Краснодарского края дожидается под арестом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Богучарские полицейские направили в суд уголовное дело 33-летнего жителя Краснодарского края. В ноябре 2020 года его задержали на посту ДПС на 741 километре трассы «Дон». Мужчина ехал в «Хендэ Солярис» на пассажирском сидении. Остановили машину не просто так – полицейские получили оперативную информацию о перевозке фальшивок.

При обыске в кармане брюк краснодарца нашли сверток из 24 поддельных 5-тысячных банкнот на общую сумму 120 тысяч рублей. Мужчина заявил, что купил эти фальшивки в Подмосковье, чтобы потом всучить их невнимательным продавцам в провинции.

Так выглядели фальшивки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В отношении жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (до восьми лет лишения свободы). Дело направили в Богучарский районный суд. Перевозчик фальшивок сейчас находится под арестом, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.