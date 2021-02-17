В прошлом году воронежские врачи провели 128 операций пациентам с нарушением сердечного ритма

В 2020 году врачи аритмологического кабинета ВОКБ №1 успешно выполнили 128 операций по коррекции различных нарушений ритма сердца. В ходе 17 операций имплантировали постоянное устройство, которое автоматически распознает и проводит антиаритмическую терапию тахиаритмий сердца.

Среди прооперированных пациентов было 14 детей. 390 пациентам выполнили неинвазивное внутрисердечное электрофизиологическое исследование. Это не только амбулаторные, но и больные из кардиологического, инфарктного, двух кардиохирургических отделений, а также отделения сосудистой хирургии, пульмонологического и для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Часть этих пациентов являются кандидатами на трансплантацию сердца.

- Поскольку люди с имплантированными устройствами нуждаются в постоянном динамичном наблюдении и коррекции, связанной с перепрограммированием и отладкой аппарата, на базе консультативной поликлиники ВОКБ №1 открыт соответствующий кабинет и организован прием специально подготовленного кардиохирурга, - добавили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.