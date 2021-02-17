Из Воронежа в Сочи можно будет улететь рейсами трех авиакомпаний

Летний сезон, а с ним и вылеты на российские курорты уже не за горами. Фото: Константин ИВШИН

В воронежском аэропорту рассказали о программе полетов в Сочи весной и летом.

До 27 марта на этот южный курорт можно будет отправиться на самолетах авиакомпании «Руслайн» по средам и субботам. На более поздний срок у этого перевозчика расписания пока нет.

Лайнеры компании «Ираэро» до 6 апреля будут летать по субботам, а с этой даты день отправления в Сочи изменится на вторник.

С 23 мая по 3 октября в столицу зимней Олимпиады 2014 года будут отправляться самолеты компании «Ямал», но там предусмотрены только чартерные рейсы. Забронировать места на них можно будет, только купив путевку на юг у турпоператоров. А вот авиакомпания NordStar будет выполнять обычные регулярные рейсы из Воронежа в Сочи с 7 июня по 27 сентября.

В воронежском аэропорту уточнили, что цены на перелеты можно уточнить в этих четырех авиакомпаниях. Причем пока билеты на некоторые даты могут быть недоступны, так как расписание на лето окончательно не утвердили.

Напомним, с 24 апреля до конца октября из Воронежа можно будет улететь в Симферополь. Летать в столицу Крыма и обратно будут самолеты Boeing 737-800 вместимостью в 189 пассажирских мест. Рейсы запланированы по вторникам и субботам, а с июля – еще и по четвергам.