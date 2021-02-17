В Воронеже стали известны дни проведения фестиваля «Русское лето-2021»

На фестивале "Русское лето" можно увидеть весьма колоритные фигуры. Фото: Кирилл Мишин

Стали известны дни проведения фестиваля «Русское лето-2021» - 18 и 19 сентябре. Об этом сообщили организаторы этого масштабного культурного мероприятия. Место встречи участников фестиваля, как в известном фильме, изменить нельзя – Центральный парк.

Тема фестиваля, который проводят уже третий год подряд, на этот раз - 300-летний юбилей Российской империи. С потенциальными участниками пока идут переговоры. Впрочем, формат культурного действа уже намечен – там будут и лекции, и просто выступления известных отечественных писателей, а вечером – концерты.

В 2019 году на фестивале было около 40 тысяч гостей. Организаторы тогда сделали реконструкцию одного из сражений первой мировой войны – «атаки мертвецов» во время боя за крепость Осовец. В 2020 году народу по понятной причине (коронавирус) пришло значительно меньше. Главными звездами фестиваля тогда были рэпер Хаски и один из лидеров распавшейся группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Напомним, с 13 по 15 августа в Чернозем-парке - летней площадке рядом с «Градом» - пройдет фестиваль «Чернозем». Там выступят группы «Кипелов» и «Алиса».