Число вакцинированных от коронавируса в Воронежской области на 17 февраля: регион получил очередную партию «Спутник V»

В Воронежскую область поставлено уже 90 862 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, очередную партию Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») привезли еще 13 февраля.

На данный момент по региону иммунизировано 56 022 человека, в том числе двукратно - 7 911 человек.

Ранее мы приводили статистику, что около 55% жителей Воронежской области, поставивших прививки от инфекции COVID-19, составляют граждане старше 60 лет.

Сейчас развернуты 53 пункта вакцинации в 32 районных больницах, 14 поликлиниках города Воронежа, 2 областных больницах, 4 ведомственных и 1 частной медорганизации. Полный перечень пунктов вакцинации можно найти на официальном сайте облздрава.