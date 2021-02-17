Воронежского водителя-дальнобойщика нашли мертвым на трассе Омск – Новосибирск

Следователи продолжают разбираться в причинах смерти водителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 16 февраля, в 00.40 на федеральной трассе Омск – Новосибирск нашли тело 56-летнего дальнобойщика из Воронежа. Мертвого водителя обнаружили в кабине припаркованного грузовика DAF другие шоферы. Об этом сообщили в местном издании «СуперОмск» со ссылкой на информацию Следственного комитета.

Шоферы обратили внимание на одинокий грузовик, стоявший на трассе. Остановились, думали выяснить, нужна ли помощь, и увидели, что водитель мертв.

Эксперты обследовали тело шофера и признаков насилия на нем не обнаружили. Точная причина смерти будет известна по результатам вскрытия.