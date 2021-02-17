Произведения 12 воронежских авторов издадут бесплатно

Областной общественный Совет по изданию социально значимой и представительской литературы определил список авторов, чьи произведения издадут за счет средств регионального бюджета в 2021 году.

На конкурс подали 17 заявок. Планируется издать книги 12 воронежских авторов. Среди рекомендованных к выпуску - произведения современных воронежских писателей, краеведческая и представительская литература, популяризирующая культурное наследие Воронежского края.

В 2020-м за счет регионального бюджета издали 17 произведений, общим тиражом 5650 экземпляров. Часть книг распределили по областным библиотекам.