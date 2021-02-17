В Воронеже восстановили пострадавший от вандалов памятник Вильгельму Столлю

Так памятник выглядит сейчас
Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
В Воронеже вернули на место ручку от велосипеда Вильгельма Столля. Речь идет о памятнике выдающемуся промышленнику на улице Карла Маркса. Напомним, 12 февраля некто случайно или преднамеренно отломал деталь. Двое неравнодушных горожан нашли и сберегли часть велосипеда и передали в управу Центрального района.
Как сообщили 17 февраля в пресс-службе мэрии после консультации с автором арт-объекта, удалось выполнить восстановительные работы своими силами.
Эту часть еще нужно доработать
Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
- В дальнейшем он при первой возможности посетит город и покроет памятник патиной , как было с педалью, - отметили в городской администрации.
Ранее кто-то уже ломал педаль велосипеда - памятник также удалось восстановить. Отметим, что памятник выдающемуся предпринимателю, общественному деятелю и меценату появился на пешеходном бульваре по улице Карла Маркса в 2019 году.