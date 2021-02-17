Воронежцам предложили проголосовать «за» или «против» памятника лидеру группы «Сектор Газа»

Поклонники группы ежегодно собираются у могилы Хоя Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежцам предложили определиться, должен ли в нашем городе появиться объект в память лидера группы «Сектор Газа». В официальной группе администрации Воронежа в соцсетях 17 февраля стартовал соответствующий опрос . Варианта только два: соответственно «да» и «нет».

Напомним, на днях в мэрию обратился общественный активист Илья Наумов. Он предложил три возможных адреса для установки памятника Юрию Клинских (Хою) - у цирка, у моста ВОГРЭС и рядом с Северным мостом по направлению к загсу Железнодорожного района. Производство монумента и финансирование работ обещал взять на себя.

Мэр Вадим Кстенин быстро отреагировал: он подчеркнул, что проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает не глава города, а комиссия по культурному наследию.

В Воронеже ранее планировали к 50-летию Хоя сделать памятник на территории кафе «Адмирал Нельсон» на ВАЯх. Но тогда идею «зарубили».

В феврале 2020-го, когда писатель Захар Прилепин посетил Воронеж, с публицистом также обсудили движение за установку памятника панк-певцу Юрию Клинских, основателю группы «Сектор Газа». Однако, как выяснилось, данная идея не по душе Захару Прилепину.