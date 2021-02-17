В Воронежской области на утро 17 февраля от коронавируса умерли еще 18 человек

Эпидемия постепенно затихает Фото: из архива «КП»

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о состоянии заболеваемости коронавирусом в Воронежской области на 17 февраля. Так, по результатам эпидрасследований, на этот день подтверждены 356 новых случаев болезни. Общее количество заболевших составляет 64411.

Хорошим признаком постепенного выхода из эпидемии наряду со снижением ежедневного прироста больных является рост ежедневного количества выздоровевших. На среду число выписанных составило 369 (всего 58111), что на 13 человек больше, чем заболело.

Но вирус, по-прежнему продолжает уносить жизни воронежцев. По данным на 17 февраля от болезни умерли еще 18 пациентов. В списке жертв теперь 2114 человек.