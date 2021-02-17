В Воронеже ко Дню защитника Отечества соберут «открытку» из автомобилей

Традиционное место проведения акции в последние годы - парковка Сити-парка «Град» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В преддверии Дня защитника Отечества на парковке Сити-парка «Град» пройдет общегородской автомобильный флешмоб. Видимо, к празднику мы увидим новую фигуру из машин. Всех желающих принять участие в акции собирают 20 февраля в 19:59 у местной автозаправочной станции.

Как сообщили в паблике «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж», необходимо максимальное количество автомобилей. Однако пока держится в секрете схема, по которой будет выстраиваться транспорт. Что же за «открытка» получится в итоге?

Во время подобной акции в 2019 году участники собрали автомат Калашникова - тот самый, что был принят на вооружение в СССР в 1949 году и до сих пор является одним из символов российской армии.