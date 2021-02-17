Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Волонтеры готовы провести уроки по охране дикой природы в любой школе Воронежа

Центр "Наша природа" принимает заявки
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Волонтеры из Центра охраны животных «Наша природа» принимают заявки от воронежских школ на проведение занятий по проекту «Инструкторы дикой природы», который победил на конкурсе Фонда президентских грантов в 2019 году.

Подготовленные Центром волонтеры расскажут школьникам и учителям, как правильно вести себя при встрече с диким животным, почему и от чего важно защищать живую природу. На занятиях ребята познакомятся с животными, в том числе – экзотическими питомцами Центра.

Первая группа волонтеров-инструкторов, состоящая из пяти человек, прошла аттестацию и получила допуск к занятиям с детьми. Среди добровольцев - в основном молодые люди, однако сотрудники отмечают большой интерес к программе со стороны практикующих педагогов, которые хотят повысить уровень своей компетентности. Центр охраны животных «Наша природа» предлагает воронежским учителям присылать заявки на проведение природоохранных уроков на e-mail: mail@nasha-priroda.ru.