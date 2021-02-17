Волонтеры готовы провести уроки по охране дикой природы в любой школе Воронежа

Волонтеры из Центра охраны животных «Наша природа» принимают заявки от воронежских школ на проведение занятий по проекту «Инструкторы дикой природы», который победил на конкурсе Фонда президентских грантов в 2019 году.

Подготовленные Центром волонтеры расскажут школьникам и учителям, как правильно вести себя при встрече с диким животным, почему и от чего важно защищать живую природу. На занятиях ребята познакомятся с животными, в том числе – экзотическими питомцами Центра.

Первая группа волонтеров-инструкторов, состоящая из пяти человек, прошла аттестацию и получила допуск к занятиям с детьми. Среди добровольцев - в основном молодые люди, однако сотрудники отмечают большой интерес к программе со стороны практикующих педагогов, которые хотят повысить уровень своей компетентности. Центр охраны животных «Наша природа» предлагает воронежским учителям присылать заявки на проведение природоохранных уроков на e-mail: mail@nasha-priroda.ru.