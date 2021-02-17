В Воронежской области на нерегулируемом перекрестке фура смяла «Ладу Гранта»

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

16 февраля примерно в 10:00 в Каширском районе на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу фуре «ДАФ» под управлением 56-летнего водителя - произошло столкновение. Все случилось на 7 километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж-Луганск».

За рулем отечественной легковушки был 67-летний житель Нововоронежа. По предварительным данным, именно он нарушил правила. Ведь у 56-летнего водителя грузовика было преимущественное право проезда перекрестка.

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир, 40-летняя женщина, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Проводится проверка.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 136 ДТП, из них в областном центре – 116, на федеральных трассах - 3, в районах области – 24. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получил 6 человек, 1 погиб.