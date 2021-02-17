На поиски провалившегося под лед ребенка бросили все бригады воронежских водолазов

Фото со страницы сообщества "Спасатели Воронежской области" в соцсети "Вконтакте"

Вторую неделю водолазы ищут в реке Тихая Сосна восьмилетнего мальчика, который по словам очевидцев 7 февраля во время прогулки провалился под лед и утонул. Напомним, трагедия произошла у села Гнилое Острогожского района.

С момента ЧП и до настоящего моменты на месте ежедневно и одновременно работают две группы водолазов водных отрядов аварийно-спасательной службы Воронежской области.

- С 15 февраля поиск приобрел тотальный характер, в поисковых работах посменно задействованы все 5 водолазных групп аварийно-спасательной службы региона, - рассказали в региональной службе спасения. – Это две группы водолазов из Воронежа, а также водолазные группы из Лисок, Павловска и Борисоглебска. В минувшие выходные к поиску подключались волонтеры из Москвы.

Работать приходится в сложных погодных условиях при 10-16-градусном морозе на реке с сильным течением. Лед на ней тонкий и не выдерживает веса взрослого человека, оборудование стационарных майн для спуска водолазов невозможно. Спускаться в воду приходится с берега и с лодок. При этом видимость в реке в этом месте не более полуметра.

Пока водолазы нашли лишь сапог, похожий на тот, что был обут на пропавшего ребенка. Самого мальчика до сих пор не обнаружили.