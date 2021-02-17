УФАС Воронежской области подготовит рекомендации по разграничению рекламы и нерекламной информации

Руководитель управления ФАС по Воронежской области сообщил о работе ведомства над рекомендациями по разграничению рекламы и нерекламной информации, что позволит избежать многих спорных ситуаций.

Денис Чушкин также рассказал о наиболее распространенных нарушениях, которые выявило управление в минувшем году. Приоритетным направлением работы было пресечение нарушений, связанных с недостоверностью информации, или с введением в заблуждение потребителя из-за отсутствия части существенной информации. Зачастую распространяется реклама финансовых услуг, в которой важная информация присутствует, но написала либо слишком мелко, либо из-за размещения рекламного щита не доступна потребителю.

- Самые частые нарушения такого типа — указание банками выгодной для себя информации огромным шрифтом, а невыгодной, которая может существенно повлиять на потребительский выбор, — мелким, - отметили в ведомстве.

Встречались случаи введения в заблуждение посредством рекламы не только потребителей, но и закупочных комиссий при проведении гостендеров. Распространенными стали копирование (имитация) упаковки продукции конкурента, неэтичность рекламы, недостоверная реклама на сайтах-двойниках.