Житель Воронежской области вызвал неотложку муляжу сбитого человека

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Житель Таловского района, проезжавший на машине по дороге на территории Бобровского района, между селами Тройня и Митрофановка обнаружил на обочине лежащее тело сбитого человека. Очевидец поспешил сообщить о находке в скорую помощь. Но, когда на место прибыли медики, то выяснилось, что «тело» - творение неизвестных шутников, выполненное из набитой мусором мужской одежды.

- Бригада торопилась и прибыла в течение 20 минут, так как на улице в тот день было морозно и была вероятность того, что человек еще жив, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. – Даже старожилы бобровской больницы не припоминают подобной "шутки".

Обнаружив, что тело – муляж, врачи сообщили об инциденте в полицию района, которая начала расследование.