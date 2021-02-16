Пойманного с поличным наркокурьера в Воронежской области на 10 лет отправили в тюрьму

Рамонский районный суд приговорил к 10 годам в колонии строгого режима 37-летнего Андрея С. Мужчину признали виновным в сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Но приговор еще может быть обжалован в течение 10 дней. Об этом 16 февраля сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Как установлено судом, с мая 2020 года житель Воронежской области получал от неустановленного следствием лица наркотики через «тайники». Причем забирать товар мужчина ездил в Саратов. Выполняя роль курьера, он перевозил и перепрятывал наркотики в Воронежской области.

Поймали курьера оперативники в июне 2020 года, когда он извлек из тайника в Рамонском районе психотропное вещество - амфетамин и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон. Крупную партию наркотиков он пытался спрятал в свою сумку для последующей продажи.