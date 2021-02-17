На нарушителей земельного законодательства в Воронежской области наложили штрафов более чем на 8 миллионов

При проведении земельного надзора в 2020 году государственные инспекторы управления Росреестра по Воронежской области выявили 1999 нарушений, из них 1770 - нарушения непосредственно земельного законодательства. Это использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, самовольное использование земельных участков.

Сумма взысканных штрафов по итогам прошлого года году составила 8145,67 тысяч рублей. А сумма наложенных – 8142,77 тысяч.