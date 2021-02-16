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За год цены на дачи в Воронежской области выросли на треть

При этом аналитики ожидают, что стоимость продолжит расти
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Если противовирусные меры не ослабнут, то покупать недвижимость за городом могут начать на «эмоциях»

Если противовирусные меры не ослабнут, то покупать недвижимость за городом могут начать на «эмоциях»

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Цены на загородную недвижимость в 2020 году в зависимости от региона поднялись на 20-30%. Такие данные приводят эксперты сервиса Dominfo.ru. Они, проанализировав динамику цен на дачные дома, предполагают, что уже с марта вновь можно будет наблюдать подъем в стоимости.

Для сравнения: в январе 2021 года средняя стоимость загородного дома в Воронежской области составила около 878 тысяч рублей. Ровно год назад, в январе 2020-го покупка дачи потенциальному покупателю в среднем обходилась в 658 тысяч рублей. То есть рост в цене, по данным исследователей, за прошедшее время составил 33,5%.

Интересно, что максимальный рост средней стоимости загородного объекта зафиксировали в соседней Белгородской области - 36,5%. Раньше дача в это регионе могла стоит около 368 тысяч рублей, а теперь примерно 503 тысячи.

- Если противовирусные меры осторожности не ослабнут, то покупать дачи начнут на «эмоциях». Закрытые границы и другие ограничения портят весь отпуск людям, провести время вдали от города на природе перед новым рабочим рывком хочется многим. А тем, у кого дети, еще сложнее придумать, как организовать их досуг на время летних каникул, ведь большинство лагерей закрыты. Приобретение дачи решает эти вопросы, - комментируют специалисты Dominfo.

При этом не исключено, что на объекты, которые не подходят для постоянного проживания, в будущем наоборот резко упадет спрос.