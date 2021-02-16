В воронежском филиале «Квадры» объяснили удивительные суммы за отопление в квитанциях

По всем вопросам, связанным с расчетами, можно обращаться к нам через Личный кабинет клиента, по по электронной почте info@voronezh.quadra.ru, по телефону 205-02-50 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Суммы, выставленные воронежцам за отопление в январе, снова шокировали горожан. Дошло до того, что в региональном правительстве решили взять на контроль начисление платы за эту услугу. В то же время 16 февраля в воронежском филиале ПАО «Квадра» решили ответить на претензии и разобрали несколько конкретных случаев, которые активно обсуждали горожане в социальных сетях.

Так, 12 февраля Анна Чистопрудова-Бочарова опубликовала пост с фотографией квитанции. Сумма в 5637 рублей, по ее словам, пришла за отопление квартиры в 42,7 кв.м.

- В квитанциях плата выставляется за две услуги «отопление» (первая строка) и «горячее водоснабжение»(вторая). Плата за отопление в данном случае составила 2604 рубля, остальное же - плата за горячую воду (начисляется по показаниям индивидуальных счетчиков, которые нам передают сами воронежцы). Как получился такой расход горячей воды - нужно разбираться, возможно, клиенты ошибочно передали данные (в этом случае возможен перерасчет), - отмечают в воронежском филиале ПАО «Квадра».

16 февраля уже Максим Оконь сообщил, что за отопление квартиры в 31 кв.м. было начислено 3746 рублей. При этом ранее суммы в квитанциях были, по словам воронежца, в три раза меньше.

Этот случай объяснили тем, что до 22 декабря 2020 года общедомовой прибор учета тепла в этом доме был неисправен, и плата за отопление начислялась по нормативу. Оказалось, что эта поломка была даже выгодна жителям. Ведь когда УК починила счетчик, и его показания начали передавать, то расчеты по фактическому потреблению тепла оказались выше.

- Ответственность за обслуживание, снятие показаний общедомового счетчика, а также контроль системы отопления внутри дома, несет УК. Отметим, что сумма в квитанции за январь действительно большая. Значительное потребление тепла может быть связано с тем, что УК некорректно отрегулировала внутридомовую систему отопления. Со своей стороны мы направим в УК рекомендации по регулировке ограничительных устройств в доме, это поможет снизить расход, - сообщили в «Квадре».

Также специалисты напомнили, что плата за отопление зависит от разности тарифов для каждого теплоисточника, от объем тепловой энергии и от температуры наружного воздуха.

По всем вопросам, связанным с расчетами, можно обращаться к нам через Личный кабинет клиента, по по электронной почте info@voronezh.quadra.ru, по телефону 205-02-50 .