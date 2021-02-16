За год в Воронежской области из оборота изъяли более 200 кг наркотиков

В 2020 году в Воронежской области зарегистрировано 2552 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и прочих психотропных веществ. Это на 11,9% меньше, чем в 2019 году. Такие данные 16 февраля опубликовала региональная прокуратура.

1512 преступлений были связаны с продажей запрещенных веществ. К уголовной ответственности за год привлекли 1081 человека, в том числе за сбыт наркотиков 276 (+14,5%).

Из незаконного оборота изъято свыше 200 кг запрещенных веществ. Основная доля приходится на марихуану, синтетические вещества, в основном амфетаминовой группы.

- Судами области в истекшем году осуждено 925 человек, из них за сбыт наркотических средств 197. За совершение последних преступлений 97,4% приговорено к реальной мере наказания в виде лишения свободы, - подчеркнули в прокуратуре.