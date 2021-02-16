В Воронеже рецидивист нашел банковскую карту и покутил на чужие деньги

Пенсионер из-за своей рассеянности лишился солидной суммы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За помощью к полицейским обратился 67-летний житель Советского района. Мужчина написал заявление, что у него украли 9 тысяч рублей с банковской карты.

Полицейские выяснили, что деньги с карты пенсионера списали в конце января. Оперативники вскоре задержали по подозрению в этом преступлении ранее судимого за кражи 30-летнего местного жителя.

Мужчина в отделе полиции признался, что нашел в пригородном поселке Придонской на улице 232 Стрелковой дивизии сим-карту и вставил ее в свой телефон. Оказалось, что там были сохранены настройки «мобильного банка». Рецидивист перевел деньги на свой счет и купил на них алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». До суда мужчине отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.