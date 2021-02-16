В Воронеже пьяный водитель без прав вылетел из своей машины прямо на багажник гаишников

Видимо, прав горе-водитель теперь лишится надолго. Фото: "Типичный Воронеж".

Необычное ДТП случилось во вторник, 16 ноября, в 12.45 недалеко от дома № 68/7 на улице Холмистой Советского района.

- 27-летний житель Рамонского района ехал на «Ладе-Калине», хотя вообще-то не имел права управлять машиной, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Водительский документ у него отобрали в 2020 году за оставление места ДТП и езду в пьяном виде. Это наказание не побудило мужчину отказаться от вредных привычек. И 16 февраля он опять напился и начал делать на машине выкрутасы на улице Холмистой. Фокусы водителя, создававшего аварийную ситуацию, попали в поле зрения экипажа ГИБДД.

Гаишники потребовали водителя остановиться, но тот только сильнее нажал на газ. А поскольку управлять машиной толком уже не мог, так как был сильно пьян, то при увеличении скорости ударился в ограждение дороги. И вылетел через дверь своего авто прямиком на багажник патрульной машины. Его «Лада» в это время выскочила на обочину. И оказалась сильно помята. На дороге надолго образовалась пробка.

От госпитализации мужчина, переживший полет с одного автомобиля на другой, отказался. А вот от уголовного дела, видимо, теперь отвертеться у него не получится.