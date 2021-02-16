В 2020 году в Воронежской области онкологию обнаружили у 55 детей

В 2020 году в Воронежской области онкология подтвердилась у 55 детей. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Такие данные 16 февраля привела пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Под наблюдением детских онкологов в течение 2020 года находилось 320 пациентов.

- Для лечения детей с раком различной локализации в регионе созданы необходимые условия. Также область направляет пациентов в федеральные специализированные медицинские центры для проведения бесплатного высокотехнологичного, в том числе хирургического лечения, - подчеркнули в облздраве.

Порядка 40% воронежских детей с онкозаболеваниями получили в прошлом году медпомощь в федеральных медицинских центрах по направлению от региона. На закупку лекарств ежегодно выделяют более 55 млн рублей. Более 35% детей прошли бесплатное оздоровление в санаториях страны.

Воронежские специалисты добились больших результатов и в лечении страшной болезни: с острым лимфобластным лейкозом выздоравливают порядка 80% маленьких пациентов, со злокачественными лимфомами и опухолями почек - около 90%. После выздоровления дети проходят реабилитацию на базе «Паруса надежды».

Напомним, в Воронеже на территории областной детской больницы №1 на улице Ломоносова, строят новый корпус, в котором разместится онкогематологическое отделение.