В Воронежской области четыре фуры из Европы застряли на подъеме

Гаишники сумели организовать реверсивное движение, а потом и помогли освободить фуры от ледяного плена. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водители четырех фур, ехавших из Европы по территории Борисоглебского района на 330 километре дороги Курск-Саратов на подъеме со стороны Борисоглебска забуксовали. Шоферы явно не рассчитали с выбором резины. На ледяной дороге шины не позволяли одолеть затяжной подъем.

Проезжавшие автомобилисты заметили пробку, которая образовалась из-за застрявших грузовиков, и сообщили о ней экипажу ДПС. Старший лейтенант Владимир Токарев и лейтенант Евгений Кульченков поспешил на подмогу. Они организовали реверсивное движение и вызвали работников дорожных служб, чтобы те посыпали дорогу песком. А потом удалось найти «КамАЗы», которые отбуксировали застрявшие фуры на гору.

Дальнобойщики поблагодарили инспекторов ГИБДД и поехали дальше.