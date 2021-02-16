Талантливая детвора может принять участие в конкурсе «Адрес детства - Воронежский край»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области стартовал первый этап VII областного фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства - Воронежский край». Он приурочен в этом году к объявленному в Российской Федерации Десятилетию детства. Главной темой конкурса стала «Дорога к звездам начинается с Земли» - в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Первый этап фестиваля продлится до 26 февраля, в нем примут участие детские творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 7 до 16 лет центров творчества детей и юношества, образовательных и музыкальных школ и школ искусств, культурно-досуговых учреждений.

Можно представить номера разных жанров – вокального, хореографического, инструментального, театрального, продолжительностью не более 45 минут.

Этап зональных смотров пройдет в марте.