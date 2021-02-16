Под Воронежем ревнивец может сесть в тюрьму за то, что залез в окно к своей бывшей гражданской жене

За разбитое окно и проникновение в чужой дом мужчина может поплатиться тремя месяцами ареста. Фото: Тимур ХАНОВ

34-летний житель Семилукского района три года встречался с женщиной из райцентра. Он даже некоторое время жил с ней как с гражданской супругой. Однако отношения не выдержали испытания временем, и они расстались. И даже перестали общаться.

В октябре 2020 года мужчина выпил и вспомнил о бывшей возлюбленной. Он захотел с ней увидеться и сообщил женщине об этом по телефону. Та ответила, что встречаться не желает, и запретила приходить к ней в дом.

В разгоряченном алкогольными парами отвергнутом кавалере заговорила ревность. Он решил во что бы то ни стало проникнуть в дом своей бывшей. Добрался до него, разбил кухонное окно и забрался внутрь. Женщина увидела бывшего сожителя, испугалась и вызвала полицию. Ее бывший гражданский муж понял, что дело запахло жареным, и убежал.

Но отвечать за то, что вломился в чужой дом, все равно придется. Мужчина «заработал» уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица». Ему грозит до трех месяцев ареста.