В Воронежской области суд на 130 тысяч рублей оштрафовал хозяина овчарки, набросившейся на ребенка

37-летняя мать ребенка подала иск о взыскании компенсации морального вреда Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Хозяину немецкой овчарки из Россошанского района придется раскошелиться за то, что он углядел за своей собакой. В марте 2020 года животное набросилось на улице на двух детей. Об этом рассказали 16 февраля в прокуратуре Воронежской области.

Старший брат отделался испугом. А вот 4-летнему мальчику собака искусала голову. Пострадало лицо. Шрамы от укусов сохранились до сих пор. Ребенок проходит регулярное лечение у психиатра, ведь он испытывает страх при виде собак. Малыш не может спокойно даже спать.

37-летняя мать ребенка подала иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд в итоге взыскал 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку, а также 30 тысяч рублей - в пользу самой женщины.