Дирижера оркестра воронежской филармонии наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Игорь Вербицкий Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации», подписанном 15 февраля Владимиром Путиным, отмечены представители культурной сферы Воронежа.

Дирижер симфонического оркестра Воронежской филармонии Игорь Вербицкий награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Игорь Вербицкий окончил хоровое училище при Ленинградской академической капелле имени Михаила Глинки и Ленинградскую консерваторию. В начале 90-х стажировался в Высшей музыкальной школе во Франкфурте-на-Майне. Дирижером Воронежского симфонического оркестра стал в 1992 году.

Звание заслуженной артистки Российской Федерации в президентском указе присвоено солистке балета Воронежского ТОБ Светлане Носковой. Она окончила Воронежское хореографическое училище. С 2000 года является солисткой балетной труппы нашего театра. Лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области: Новые лица 2005» в номинации «Культура и искусство», лауреат театрального конкурса «Итоги сезона-2007» за лучшую женскую роль (Золушка в спектакле Владимира Васильева). В 2016-м удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Воронежской области».

Танцует партии: Принцесса Аврора, Фея Сирени, Принцесса Флорина («Спящая Красавица» Чайковский), Одетта-Одиллия, Па-де-труа («Лебединое озеро» Чайковский), Маша («Щелкунчик» Чайковский), Шахеразада, Царевна Будур («1001 ночь» Амиров), Катерина («Каменный цветок» Прокофьев), Золушка, фея Зима, фея Лето («Золушка» Прокофьев), Джульетта («Ромео и Джульетта» Прокофьев), Жизель («Жизель» Адан), Барышня («Барышня и хулиган» Шостакович), Кончитта («Юнона и Авось» Рыбников), Анюта («Анюта» на музыку Гаврилина), Девушка (модерн-балет «Ангелы смерти»), Кукла Принцесса («Продавец игрушек» Шелыгин), Дункан (модерн-балет «Есенин и Дункан»), Вакханка («Вальпургиева ночь» Гуно из спектакля «Балетные шедевры в оперной классике»), Сильфида («Сильфида» Левенсхольд), Редисочка, Магнолия («Чиполлино» Хачатурян).