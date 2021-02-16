В Воронежской области на пожаре погибла женщина

Пожар быстро потушили, но спасти женщину не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 16 февраля, в селе Малая Грибановка Грибановского района на улице Советской случился пожар. Загорелся жилой дом площадью 5x7 метров.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 10.29. На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью нашими специалистами, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - С пожаром они справились достаточно быстро – огонь полностью потушили в 10.44. Пламя повредило пол на площади 1 квадратный метр. Однако 61-летнюю женщину, находившуюся в доме во время пожара, спасти не удалось. Причину смерти (как и возгорания) еще предстоит установить.