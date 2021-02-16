Под Воронежем воспитанника интерната оставили без положенного ему по закону жилья

С 2004 тогда еще ребенок из Рамонского района остался без попечения родителей. Его мать и отца лишили родительских прав. Вот и пришлось жить в интернате. Он был включен в список нуждающихся в предоставлении жилья, однако после окончания техникума и до сих пор своих «квадратных метров» не получил. Об этой истории 16 февраля рассказали в прокуратуре Воронежской области.

В итоге молодой человек вынужден жить на съемной квартире. Однако в дело вмешалась прокуратура Рамонского района - воспитаннику местного интернатам помогли составить иск в суд.

- По требованию прокурора суд обязал департамент социальной защиты Воронежской области предоставить заявителю благоустроенное помещение специализированного жилищного фонда по договору найма, - сообщили в региональной прокуратуре.