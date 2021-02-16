Под Воронежем серийных дачных воров поймали по следам обуви

В Семилукском районе задержали серийных дачных воров. Полицию в 2020-м завалили похожими заявлениями: на дачах ломали окна или двери и выносили бытовую технику, электроинструменты, металл.

Подозреваемых помогли поймать оставленные на местах преступлений следах обуви - они совпали с отпечатками следов задержанных. Ранее судимый 27-летний парень и его 22-летний брат часть похищенного сбыли в пункты приема металлолома или случайным знакомым, остальное изъяли в ходе обыска у них дома. Установили причастность задержанных к пяти кражам.