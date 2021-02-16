В Воронеже после пожара на подземной парковке продлилось закрытие ТЦ «Лента»

Последствия пожара Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронеже по-прежнему остается закрыт торговый центр «Лента» на улице Домостроителей. Вечером 14 февраля комплекс пришлось эвакуировать из-за сильного задымления на подземной парковке. Оказалось, что там загорелся автомобиль.

15 февраля на горячей линии гипермаркета рассказали, что работа будет приостановлена, скорее всего, на один день. Однако 16 февраля торговый центр так и не открылся.

Это, в частности, подтвердили в пресс-службе МФЦ «Мои Документы»: филиал, который расположен в торговом центре «Лента», не работает 16 февраля по техническим причинам. Впрочем, как и другие точки.

Заявителей, которые записались на выдачу документов в данный филиал, направляют в другое отделение в ТЦ «Европа» (ул. 20-летия Октября, д. 123.). Там они смогут получить готовые документы. Телефон горячей линии АУ «МФЦ» - (473) 226-99-99.