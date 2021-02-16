Через суд аннулируют браки двух жительниц Воронежской области с мигрантами

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области выявили в Лискинском районе фиктивные браки с иностранцами. В 2018 году двое мигрантов из Узбекистана и Казахстана вступили в сговор с жительницами Лискинского района, чтобы за деньги расписаться в ЗАГСе.

- Проверка показала, что супруги вместе никогда не проживали, не вели совместное хозяйство, не поддерживали отношения, то есть заключили браки без цели создания семьи. Прокуратура направила в суд два иска о признании браков недействительными, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.