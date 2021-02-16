На турбазе под Воронежем сгорел дом

Фото с места пожара. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 15 февраля, в 18.35 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на базе отдыха «Алмаз» в поселке Бор. Горело здание 10x15 метров. На месте ЧП приехали десять пожарных машин.

С огнем не только штатные сотрудники МЧС, но и люди, состоящие в добровольных пожарных командах – всего 39 человек, в том числе из соседних сел Комсомольское и Ступино. С пламенем справиться было нелегко. Полностью пожар удалось потушить только в 20.18. Здание было сильно повреждено огнем по всей площади. К счастью, пострадавших на пожаре не было.