Воронежцам показали, как строят огромную поликлинику на Московском проспекте

фото из аккаунта Александра Гусева во ВКонтакте

Каркас здания поликлиники на Московском проспекте готов на 85%, а подстанция скорой помощи, входящая в комплекс, - на 30%. В марте планируют прокладку наружных инженерных сетей. Об этом сообщил на своей странице во ВКонтакте губернатор Александр Гусев.

Готовность объекта можно рассмотреть на снимках, опубликованных в аккаунте главы региона.

Напомним, строительство медицинского комплекса на Московском проспекте с поликлиникой на 1 100 человек, с подстанцией скорой помощи на 10 бригад, а также женской консультацией начали весной 2020-го в рамках нацпроекта.

Здание будет разной этажности и стоять из трех блоков. Поликлинику, в которой будут обслуживать как взрослых, так и детей, планируют сдать до конца 2022 года.