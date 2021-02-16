В Воронеже налетчики, представившись полицейскими, ограбили двух горожан

В феврале двое парней 21 и 24 лет из Старого Оскола Белгородской области приехали в Воронеж на отдых. Они арендовали квартиру на улице Никитинская. По соседству с ними жили двое молодых горожан.

Вечером 14 февраля пьяные воронежцы громко спорили друг с другом у подъезда многоэтажки. За этим наблюдали белгородцы и сделали им замечание. Но спор не разгорелся, все мирно разошлись по квартирам. Вот только тогда-то и выяснилось, что они - соседи.

Парни из Старого Оскола почему-то решили не ставить точку в этой истории. В тот же вечер они постучались в дверь к выпившим молодым людям и представились сотрудниками полиции. В качестве доказательства парни показали удостоверение обычного охранника. Когда дверь открыли, налетчики завели воронежцев в квартиру и силой отобрали 15 тысяч рублей, после чего отпустили.

- Пострадавшие обратились в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала злоумышленников. Похищенное изъято. Установлено, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.