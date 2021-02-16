В Воронеже молодой человек лишился 520 тысяч рублей после звонка мошенников

Обманутый 28-летний мужчина еще и изрядно помучился с переводом 520 тысяч рублей частями по 15 тысяч. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

28-летний житель Левобережного района стал очередной жертвой аферистов. Ему позвонил незнакомец. Он представился работником службы безопасности банка. Заявил, что счет собеседника атакуют мошенники. И для того, чтобы сохранить деньги, нужно перевести их на временные якобы безопасные счета. А чтобы аферисты не оформили кредит, лучше самому сделать это. Чтобы потом деньги вернуть.

Мужчина поверил этому вранью, оформил на себя кредит и по 15 тысяч перевел на счета мошенников 520 тысяч рублей. А когда мнимый сотрудник службы безопасности звонить перестал, понял, что его обманули. И пошел в полицию.

- Всего 15 февраля в Воронежской области было 11 хищений с банковских карт. Доверчивые люди лишились более 800 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Пять краж были совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие провернули свои преступные комбинации путем мнимой продажи товаров. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В очередной раз призываем не верить звонкам незнакомцев, предлагающих сомнительные финансовые операции, и тщательно проверять информацию, которую они сообщают.