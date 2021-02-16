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Сотрудница воронежского завода из-за гололеда серьезно повредила голову

ЧП случилось на территории предприятия после так называемого ледяного дождя
Олег ИВАНОВ
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12 февраля, поскользнувшись на льду, сотрудница АО «Электросигнал» получила тяжелые травмы. Женщина получала тяжелые травмы. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области.

В тот день после ледяного дождя Воронеж превратился в огромный каток. По данным регионального департамента здравоохранения на 14.30 12 февраля к врачам обратились 209 пациентов с различными травмами, полученными из-за гололеда.

Кладовщица цеха по производству печатных плат и гальванических покрытий «Электросигнала» перед началом рабочего дня шла по территории цеха, но не удержалась на скользком участке. она упала и ударилась головой об лед.

Инспекция труда приступила к расследованию несчастного случая.

ЧП