Воронежца задержали за убийство на ж/д вокзале в Москве

В Москве задержали жителя Воронежской области за убийство на Ярославском вокзале. Тело 46-летнего мужчины с колото-резанным раной левого межреберья обнаружили 11 февраля в непосредственной близости от пешеходного перехода вокзала.

Под подозрение попал неоднократно судимый житель Воронежской области, недавно освободившийся из колонии, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Рецидивист уже дал следователю признательные показания, подтвердив их во время следственного эксперимента на месте преступления, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.