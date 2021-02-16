Правительство Воронежской области решило разобраться в причинах роста платежей за отопление

В январе для большинства воронежцев отопление стало дороже еще на тысячу Фото: из архива «КП»

Суммы, выставленные воронежцам за отопление в январе, снова шокировали горожан. По сравнению с декабрем платежи в разных домах выросли в среднем на тысячу. И это при том, что уже декабрьские суммы были для многих горожан неподъемными.

Отчасти рост начислений объясняется более холодной погодой января по сравнению с декабрем. Но это объяснение не удовлетворяет воронежцев, а теперь – еще и чиновников. На еженедельном совещании в правительстве области приняли решение взять на контроль начисление платы за отопление.

В прошлом году профильный департамент провел регулирование тарифов теплоснабжения в отношении 166 организаций, при этом признав необоснованными расходы на 2,6 миллиона рублей. Это сэкономленные средства потребителей.

- При анализе некоторых схем теплоснабжения в муниципальных образованиях выяснилось, что изменения схем проводятся без оценки тарифных последствий, что может в итоге негативно сказаться либо на росте тарифов, либо на бюджетных расходах, - рассказали в пресс-службе правительства области. - Поэтому в 2021 году департамент будет принимать участие в утверждении и актуализации схем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Губернатор поручил также проанализировать удельный расход топлива на производство тепла разными организациями-поставщиками услуги.