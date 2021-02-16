Жительницы Воронежской области стали делать меньше абортов

В Воронежской области снизилось число абортов по сравнению с предыдущим годом, сообщили в облздраве. В 2020-м зарегистрировано 3722 случая, в 2019-м - 5046. То есть абортов в прошлом году стало меньше на 26%, по сравнению с 2019-м.

- В 2020 году более 3,5 тысяч женщин обратились с желанием прервать беременность, но после доабортного консультирования 56% из них приняли решение в пользу вынашивания ребенка, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Независимо от ситуации, приведшей к решению об аборте, женщина может получить помощь, обратившись в любую женскую консультацию. Врач направит ее в один из центров или кабинетов медико-социальной поддержки. Вся оказываемая там помощь бесплатна.

В регионе создано пять центров и 34 кабинета медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там женщины получают комплексную психологическую помощь, консультации юристов и соцработников, информацию о пособиях и денежных выплатах, связанных с рождением ребенка. Госцентры взаимодействуют с некоммерческими организациями, которые помогают в трудоустройстве матерей, попавших в кризисную ситуацию, предоставляют приют для временного пребывания беременных и матерей с детьми, оставшихся без жилья.