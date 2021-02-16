Еще четыре воронежца выиграли суды по участкам в Малышево, проданных им мошенниками

Пока в суде принимают решения в пользу людей, оказавшихся жертвами мошенников. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Во вторник, 16 февраля, областные власти сообщили о благополучном исходе судебных заседаний для еще четырех жителей микрорайона Малышево. Ранее были удовлетворены иски еще шести человек.

Напомним, в 2020 году оказалось, что 32 местные семьи, купившие участки и построившие на них дома, оказались там на птичьих правах. Дело в том, что до этого землю, на которой они располагались, незаконно приватизировали мошенники. За содействие аферистам поплатится сотрудница Росреестра, которая внесла фиктивную информацию в базу данных. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Губернатор Александр Гусев заявил, что сотрудники департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) будут присутствовать на суде чисто формально. Глава областного правительства заверил, что отбирать землю у людей, которые оказались крайними в преступной комбинации, чиновники не намерены.