Жители Ленинского района Воронежа просят отремонтировать четыре нагорных лестницы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области в дистанционном формате прошла защита общественно-полезных проектов ТОС, претендующих на получение грантов. На конкурс заявили около тысячи проектов.

Жители Ленинского района просят восстановить и отремонтировать четыре нагорных лестницы, руководители ТОС представили на конкурс проекты реконструкции спусков-подъемов по улицам Одоевского, Крупской и Станкевича.

Кстати, восстановление нагорных лестниц – одна из самых популярных заявок, поступающих из Ленинского района. На его территории таких конструкций больше всего – 25. И многие ступени находятся в аварийном состоянии.