В Воронеже 10-летний мальчик пропал, когда мама пошла в магазин

В понедельник, 15 февраля, около восьми часов вечера на улице Ярославской Левобережного района пропал 10-летний мальчик. Ярослав исчез, пока его мама ходила в магазин. Испуганная женщина обзвонила все службы спасения. Ребенка бросились искать и профессионалы, и волонтеры. Мешкать было нельзя – на улице и так было морозно, а ночь обещала быть самой холодной за последнее время.

К счастью, поздним вечером мальчика заметили на улице. Его вернули домой. Почему ребенок ушел, непонятно. Перед тем, как его мама пошла в магазин, он спокойно делал уроки, до этого тоже никогда в бега не пускался. Что случилось на этот раз, пока неясно.