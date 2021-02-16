Воронежские танцоры вышли в финал фестиваля «Зимняя сказка»

Воронежское хореографическое училище вышло в финал второго международного фестиваля-шоу «Зимняя сказка»-2021. Студенты показали фрагменты из балета «Щелкунчик» в хореографии Мягкова в онлайн туре фестиваля, который завершился 20 января в YouTube. Спектакль поставили за счет средств, собранных в ходе благотворительного вечера «Рождественские встречи».

Благодаря зрительской поддержке Воронежское хореографическое училище стало лидером конкурса и получило приглашение на заключительный этап второго Международного фестиваля-шоу «Зимняя сказка», который состоится в Болгарии.