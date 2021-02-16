Двойной штраф за самовольную перепланировку получил житель Воронежской области

Житель города Россошь Воронежской области по решению суда заплатит административный штраф в размере 4 тысяч рублей. И это почти в два раза больше, чем он заплатил бы, если бы вовремя исполнит требование жилищной инспекции, признавшей его вину в самовольной перепланировке – ведомство наложило на него штраф в 2,5 тысячи.

Как рассказали в Государственной жилищной инспекции Воронежской области, житель многоквартирного дома №10 по улице Простеева районного центра владеет ¼ доли жилого помещения. Не получив письменного согласия от других собственников помещения, он затеял перепланировку: перенес дверной проем между прихожей и жилой комнатой, а также объединил кухню и прихожую. Не поступало от мужчины заявления на перепланировку и в местную администрацию. Жилищный инспектор во время выезда подтвердил нарушение. В середине августа 2020 года собственнику назначили административный штраф в размере 2,5 тысяч рублей. Однако мужчина не торопился его погасить.

В октябре прошлого года срок добровольной уплаты штрафа истек, и инспекция обратилась в суд. Тот пришел к выводу, что, имея реальную возможность исполнить постановление надзорного ведомства, привлеченный к ответственности собственник проигнорировал требование. В результате суд назначил ему штраф уже в 4 тысячи рублей.

- Отметим, административный штраф не самоцель деятельности государственной жилищной инспекции, а лишь одна из мер ее управляющего воздействия на поднадзорную сферу. Применение к гражданину административного штрафа, как меры ответственности за допущенное им правонарушение, обусловлено необходимостью предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.,- добавили в ГЖИ Воронежской области.