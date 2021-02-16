В Воронежской области ищут пропавшего 66-летнего пенсионера

Лиза Алерт Воронеж

Волонтеры поискового отряда «Лиза алерт» просят помощи в розыске Ивана Сытюка. 66 летний пенсионер вышел из дома в поселке Подгоренский утром 15 февраля и не вернулся.

Мужчина худощавого телосложения, ростом 170 см, у него серые глаза и седые волосы. Он одет в темно-серый пуховик, темно-синие джинсы, серый свитер, голубую рубашку, черные ботинки.

Всех, кто обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номеру горячей линии отряда 88007005452 (телефон бесплатный).