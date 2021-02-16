Воронежцам покажут царских кукол

26 февраля на третьем этаже основного здания музея имени Крамского откроется выставка «Царские куклы». Экспозиция - часть масштабного проекта по воссозданию коллекции кукол и игрушек детей императора Николая II. Ее автор - художник, коллекционер, лауреат премии правительства РФ в области культуры Светлана Пчельникова.

- По фотографиям, рисункам, упоминаниям в мемуарах деятелей того времени были воссозданы утерянные предметы детского быта семьи последнего императора России. На выставке будут представлены фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, одежда и копии кукольных наборов посуды, привезенных императорской семье из Европы, около 400 деревянных солдатиков - точные копии тех, в которые играл цесаревич Алексей, а также антикварные бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, - отметили в музее. - Посетители смогут также узнать историю создания эксклюзивных экспонатов.

Выставка продлится до 11 апреля.